Dariusz Piontkowski za Annę Zalewską. Kim jest nowy minister edukacji narodowej?

Były nauczyciel, członek sejmowej komisji edukacji, który chaosu w oświacie nie dostrzega. Dariusz Piontkowski, szef podlaskich struktur PiS, został nowym ministrem edukacji narodowej. Zastąpił Annę Zalewską, która po przeprowadzeniu reformy oświaty została wybrana do Parlamentu Europejskiego. "Premierą" jej dzieła będzie zajmował się już Piontkowski.

Dariusz Piontkowski to nowy minister edukacji narodowej. W resorcie zastąpi Annę Zalewską (East News, Fot: Paweł Polecki/Reporter)

Dariusz Piontkowski jest magistrem historii. Studiował na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Ukończył też studia podyplomowe - menadżerskie, zarządzania kadrami w administracji publicznej i zarządzania oświatą. Co ciekawe, nowy minister edukacji narodowej pracował również jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Przez ponad 20 lat.

W strajku nauczycieli, który odbył się 26 lat temu, Piontkowski nie brał udziału. Mówił, że był wówczas na urlopie zdrowotnym.

Jak reagował na tegoroczny strajk nauczycieli? Podkreślał, że nauczyciele już część podwyżek dostali. Jego zdaniem wielu pedagogów straciło z pola widzenia dobro uczniów. Popierał ruch "Solidarności", która podpisała porozumienie z rządem. Wyrażał nadzieję, że taki krok podejmą również inne związki zawodowe.

Pytany przez portal natemat.pl o obecną sytuację w oświacie związaną z reformą edukacji i rekrutacją podwójnego rocznika do liceów mówił: - W większości miast nie ma chaosu. To więcej propagandy niż rzeczywistości. Wiem, że w Warszawie są z tym problemy. Ale to wynika przede wszystkim z tego, że samorząd nie myśli o budowie nowych szkół, mimo tego, że powstają nowe osiedla.

Jego zdaniem problemu przeładowania szkół nie ma. - W mniejszych miejscowościach szkoły ponadpodstawowe cierpią na brak uczniów i one wręcz czekają na przyjście podwójnego rocznika. Uważają, że to pozwoli im uratować szkoły, zwiększyć nabór, da nowy zastrzyk do działania. Nie mówię o stolicach województw, tylko o mniejszych miastach powiatowych - mówił.

Dariusz Piontkowski to twardy zwolennik dotychczasowej polityki edukacyjnej rządu. Jego zdaniem reforma oświaty przeprowadzona przez Annę Zalewską była potrzebna.

Piontkowski to przeciwnik "seksualizacji". Chciał zakazać Halloween w szkołach

W swoich wypowiedziach Dariusz Piontkowski ostro sprzeciwiał się edukacji seksualnej dzieci. W TV Białystok mówił:

"Seksualizacja dziecka od drugiego czy trzeciego roku do czego ma prowadzić? Tak naprawdę jest to próba wychowania dzieci, które w jakimś momencie zostaną oddane pedofilom. Hasło adopcji dzieci przez pary homoseksualne w podobnym kierunku niestety zmierza. Zmierza, w kierunku tego, by część dzieci została wychowana na niestandardowe zachowania seksualne".

Krytykował też Halloween. Pytany przez WP o ten zwyczaj stwierdził, że resort edukacji za pośrednictwem kuratoriów mógłby interweniować w sprawie organizowania Halloween w szkołach i przedszkolach. - To nie jest zgodne ani z polską, ani z chrześcijańską tradycją. To święto jest makabryczne i angażowanie w to dzieci nie jest dobre. Dziwię się nauczycielom, którzy chcą to organizować. To jest chore, że dzieciom organizuje się Halloween. Na siłę się nas zmusza, byśmy ten zwyczaj obchodzili. Idiotyczne. Ten zwyczaj kojarzy się z horrorem. Nie można tak narażać dzieci, zwłaszcza najmłodszych – mówił Wirtualnej Polsce polityk PiS.

Dariusz Piontkowski podpisywał dokumenty jako marszałek, już nim nie będąc

Piontkowski od 1990 roku działał w Porozumieniu Centrum, później przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Od 1994 do 2007 roku zasiadał w radzie miasta, a w 2007 został wybrany na urząd marszałka województwa. W styczniu 2008 odwołano go z tej funkcji.

Według prokuratury już po odwołaniu Piontkowskiego przez radnych sejmiku województwa podlaskiego, podejmował on decyzje związane z funkcją, której już nie pełnił. Zarzucono mu, że wieczorem w dniu odwołania podpisywał jeszcze dokumenty jako marszałek. W 2013 roku sąd prawomocnie uznał go za winnego popełnienia tego czynu, umarzając jednocześnie warunkowo postępowanie na okres próby.

W 2010 ponownie został radnym województwa. Reprezentował też w tym roku PiS w wyborach na prezydenta miasta Białegostoku. W wyborach krajowych w 2011 roku został wybrany na posła VII kadencji. Został też wówczas członkiem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, która zasiada z Dariuszem Piontkowskim w tej komisji, mówiła o nim: - Nie mogę powiedzieć, żeby się szczególnie wyróżniał, był aktywny, czy zaskakiwał swoją wiedzą w komisji. Czymś, co mogłoby spowodować, że jako minister by się sprawdził.

W 2015 roku Piontkowski znów uzyskał mandat poselski. W lutym 2019 roku został przewodniczącym struktur PiS w Podlaskiem. Zastąpił Krzysztofa Jurgiela, który przez dziewięć lat rządził PiS w regionie.

Dariusz Piontkowski na stanowisku ministra edukacji narodowej zastąpił Annę Zalewską, która kierowała resortem od 2015 roku.