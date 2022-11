Czesi oblegają polskie sklepy. "Hurtowe ilości"

Polacy nie do końca zadowoleni

Choć same sieci handlowe są zadowolone ze zwiększonego obrotu, przyznają jednocześnie, że tego typu turystyka z Czech stanowi też duże wyzwanie logistyczne - zmuszając do większych dostaw i powodując kolejki. Na te ostatnie szczególnie narzekają polscy klienci. - Był potop szwedzki, jest potop czeski - mówił "Wyborczej pan Waldemar. Część osób twierdzi nawet, że Czesi, to co kupują w Polsce, potem sprzedają w swoim kraju.