Zakupy z drugiej ręki sposobem na inflację. Robimy je coraz chętniej

Zakupy z drugiej ręki jeszcze do niedawna nie cieszyły się zbytnią popularnością, ale od kilku lat ten trend się zmienia. Producenci dóbr oraz platformy zakupowe promują odpowiedzialne obchodzenie się z rzeczami, a do tego należy między innymi wprowadzanie do obiegu tego, czego już nie używamy lub co okazało się nietrafionym zakupem. Dzięki temu można dać rzeczom drugie życie, zamiast np. je wyrzucać. Kupujący z kolei mogą często za ułamek ceny nabyć pełnowartościowe przedmioty, które będą im służyć jeszcze przez długi czas. Inną kategorią sprzedających i kupujących są kolekcjonerzy, którzy dzięki łatwemu dostępowi do internetowych serwisów, takich jak np. Allegro Lokalnie, mogą sprzedawać lub kompletować swoje kolekcje wyjątkowych przedmiotów.