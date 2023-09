Czarnek nowym premierem? Jednoznaczna ocena Polaków

Rok po wyborach PiS postawiło na Czarnka po raz kolejny, tym razem powierzając mu stanowisko ministra edukacji, dodatkowo dorzucając nadzór także nad szkolnictwem wyższym. To za rządów Czarnka resortem edukacji i nauki wstrząsają kolejne skandale. Jednym z najgłośniejszych była afera "willa plus", kiedy kierowane przez Czarnka ministerstwo w ramach konkursów przyznało 40 mln zł na zakup nieruchomości organizacjom zbliżonym do Prawa i Sprawiedliwości.