Willa plus. Wiceprezes fundacji na liście wyborczej PiS

Fundacja "Megafon" dostała, mimo negatywnej opinii ekspertów, 4,5 mln zł dotacji. To drugi co do wielkości grant, przyznany w ramach tzw. programu willa plus. Miała za to kupić dom na Ursynowie, w którym planowała urządzić Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne. Ostatecznie z transakcji się wycofała. TVN24 nie udało się od władz tej organizacji uzyskać informacji, czy zakupili inną nieruchomość.