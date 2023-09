Mocny wpis Mentzena. "Nasz rząd frajerów"

"Frajerzy". Tak Mentzen podsumował PiS

Słowa przywódcy Ukrainy szybko skrytykował premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że "one są bardzo nie na miejscu". - Jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji po stronie ukraińskiej, to my będziemy odpowiednio stosować kolejne kroki w ramach embarga po naszej stronie - zapewnił szef rządu.