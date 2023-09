"Robią na tym wielki interes". Trzaskowski odniósł się do afery wizowej

Wskazywał, że ważnym jest zadbanie o prawa kobiet. - To, co dzisiaj się dzieje, to coś absolutnie niebywałego. Dzisiejsza władza próbuje nam wejść w butami w życie, próbuje nas uczyć, jak żyć. Nawet potrafią docierać do informacji, które powinny być tajne, na temat naszego zdrowia, po to, by kogoś zaszczuć. Atakują przez cały czas kobiety, biją je pałkami na ulicach w momencie, gdy starają się walczyć o swoje prawa - mówił.