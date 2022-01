Co z immunitetem Mariana Banasia? Są nowe informacje

W związku z powyższym, Sejm nie może rozpocząć pracy nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi. Jak podkreślają autorzy ekspertyz - profesorowie prawa, rozstrzygnięcie, na drodze którego Sejm przychyliłby się do treści wniosku, "będzie nieskuteczne" - czytamy na portalu RMF FM. W istocie oznacza to, że szefowi NIK nie będzie można postawić zarzutów, ponieważ zachowa on swój immunitet.