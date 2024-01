Bunt po decyzji Bodnara. Nowe oświadczenie

Przypomniano, że powołanie na stanowisko prokuratora PK wymaga wniosku samego prokuratora krajowego. Bodnar zwrócił się z prośbą o to do Barskiego, co by znaczyło, że traktuje go jako szefa PK. Kilka godzin później Bodnar wręczył jednak pismo, w którym stwierdził, że Barski nie został skutecznie powołany do pełnienia funkcji prokuratora krajowego.