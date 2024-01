Kaczyński uderza w Bodnara i oskarża. "Panika"

- To pokazuje, jakie jest zamieszanie, jaka jest panika. I szerzej: jakie są kwalifikacje tego rządu i ludzi tam zasiadających do kierowania dużym, europejskim państwem. Można powiedzieć, że są one na poziomie zerowym (...). Mamy do czynienia z kolejnym skandalem, łamaniem prawa - mówił prezes PiS, podkreślając "brak znajomości prawa" ze strony rządzących, co - jego zdaniem - pokazuje ich "infantylizm".