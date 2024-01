Tusk reaguje na zapowiedź blokady prokuratury. "Skończy się"

- Zarządzenie dotyczy kwestii wejścia do budynku Prokuratury Krajowej i odnosi się do prawa do wejścia dla osób, które posiadają tzw. wejściówki stałe, ale także do trybu wydawania innych wejściówek które są wydawane osobom, które przychodzą - które nie są pracownikami prokuratury, czy nie są prokuratorami, czy też pracownikami prokuratury - powiedział w TV Republika Hernand.