Marszałek Hołownia o aborcji: powrót do statusu quo sprzed wyroku TK, a potem referendum

PAP poprosił o komentarz w tej sprawie marszałka Sejmu, Szymona Hołownię. Polityk podkreślił, że do zapowiedzianego przez szefa rządu projektu odniesie się, gdy go zobaczy. "Wielokrotnie mówiliśmy, że powrót do status quo, do tego, co było przedmiotem kompromisu, który wielu nie zadowalał, jest (...) pierwszym krokiem, który na tej drodze można by zrobić" - powiedział.