Zablokuje wstęp nominatowi Bodnara. Zaskakująca deklaracja zastępcy PG

Dlaczego go odwołano? Resort sprawiedliwości wyjaśnił, że przywrócenie prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Co, jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji.