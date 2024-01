Prokurator krytycznie o decyzji Bodnara. "Niedaleko stąd do anarchii i chaosu"

"Dariusz Barski nie spełnia przesłanek do bycia prokuratorem krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji" - oświadczyło Ministerstwo Sprawiedliwości. W piątek minister Adam Bodnar spotkał się z prokuratorem Barskim i wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 roku przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". "Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" - podało Ministerstwo Sprawiedliwości.