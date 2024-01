Decyzja ws. Prokuratora Krajowego. Jest reakcja prezydenta

"Zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to zgodnie ustawą kompetencja Premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z Prezydentem" - napisał prezydent w mediach społecznościowych. "Działanie A. Bodnara bez udziału Premiera i Prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - dodał.