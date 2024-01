"Bardzo poważny stan". Co się dzieje z Kamińskim?

- Uważam, że pan minister Bodnar bez zbędnej zwłoki przeprowadzi procedurę, która jest przewidziana w kodeksach. Nie wiem, czy moje zdanie na ten temat nie byłoby próbą wywarcia wpływu na ministra Bodnara. Uważam, że pan Wąsik i Kamiński to są przestępcy. (...) Jeżeli ktoś przekracza uprawnienia (...), to moim osobistym zdaniem jest oczywistym to, że ci panowie powinni kontynuować odsiadywanie wyroku - powiedział wiceszef MON.