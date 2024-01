Pikiety PiS przed więzieniami Kamińskiego i Wąsika. "Przyjdzie kara dla Bodnara"

- Czy widzieliście taką obławę, jaka miała miejsce w Warszawie na naszych posłów? W każdej innej sytuacji policja działa w całkowicie inny sposób. To nie była normalna sytuacja, to była obława polityczna, to akt zemsty, w ramach którego najpierw był drakoński wyrok, którego nie uznajemy, bo wcześniej było prawo łaski prezydenta - mówił.