Ceny w zakładach karnych Wąsika i Kamińskiego. Co tam się sprzedaje?

- Dla mnie wiążącym jest art. 568 KPK. Przypominam: "Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie". Te szczególnie ważne powody to jest kwestia ocenna, i różne czynniki należy brać pod uwagę. Najważniejszym jest równość wobec prawa - ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.