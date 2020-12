Budżet UE i weto Polski. Kulisy narady przy Nowogrodzkiej

Polska nie zawaha się zawetować budżetu UE, jeśli unijni decydenci nie zrobią kroku wstecz ws. oceny stanu praworządności w krajach członkowskich. Liderzy koalicji rządzącej w Polsce przyjęli wspólne stanowisko w tej sprawie.

To miała być "dobra, merytoryczna rozmowa" - tak wieczorną naradę Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy oraz ścisłego kierownictwa PiS opisują nam osoby znający jej przebieg.

Spór o praworządność. Teczki na Unię czy na premiera

Posiedzenie Rady Koalicji dotyczące negocjacji w sprawie budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszy Odbudowy zapowiadaliśmy w Wirtualnej Polsce jako pierwsi. Ostatecznie skład narady rozszerzono: oprócz koalicjantów PiS - lidera Porozumienia Jarosława Gowina oraz prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro - wzięli w niej udział także przedstawiciele władz PiS.

Wśród uczestników posiedzenia - jak słyszymy od ludzi z Nowogrodzkiej - byli m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, byli marszałkowi Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wiceprezes PiS Antoni Macierewicz czy wicepremierzy: Piotr Gliński i Jacek Sasin.

Oprócz nich w siedzibie PiS stawili się współpracownicy ministrów Gowina i Ziobry: wiceszef MON Marcin Ociepa oraz - po raz pierwszy w takim gronie - wiceministrowie aktywów państwowych i sprawiedliwości: Janusz Kowalski i Sebastian Kaleta.

Opowiada rozmówca z Nowogrodzkiej: - Wzbudzili zaciekawienie, przyszli z jakimiś tajemniczymi teczkami. Co w nich było? Nie wiem. Może "kwity" na premiera?

Kowalski i Kaleta "kwitów" na szefa rządu nie mieli, przynieśli za to - jak określa to jeden z rozmówców - "analizy gospodarcze i prawne" dotyczące ewentualnych skutków polskiej zgody na postanowienia większości państw UE ws. praworządności.

Takiej zgody polskiego rządu jednak na obecne warunki stawiane przez Niemcy i instytucje UE (w związku z planem uzależnienia wypłaty funduszy europejskich od tzw. stanu praworządności) nie będzie. - Jeśli niemiecka prezydencja i europejscy skąpcy, typu Holandia, się nie cofną, to my nie zrobimy ani kroku wstecz. Weto będzie konieczne - mówi nam polityk z rządu.

Budżet UE. PiS zakłada najgorszy scenariusz

Takie było też stanowisko wypracowane przez uczestników wtorkowej narady przy Nowogrodzkiej. - Twardy kurs na weto w przypadku oporu Niemców i innych krajów, które grają przeciwko nam. PiS i Solidarna Polska mają tu jednoznaczne zdanie. Nie ma rozmiękczania. Prezes PiS, premier czy minister sprawiedliwości oraz wszyscy politycy z władz PiS mieli tu spójne stanowisko - przekonuje nasz informator.

Jak słyszymy, nieco inne zdanie miał wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin (który kategorycznie przestrzega przed wetem). W tej sprawie zresztą doszło do małego "spięcia" podczas wtorkowej narady między Gowinem a innym wicepremierem - ministrem kultury Piotrem Glińskim, który ws. unijnych negocjacji w dużej mierze podziela poglądy Solidarnej Polski.

Sam Gowin od kilku dni niezmiennie powtarza, że " bezsprzecznie trzeba zrobić wszystko, żeby uniknąć sytuacji, w której budżet UE byłby zawetowany". PiS ma podobne zdanie: tyle że cofnięcia się wymaga wyłącznie ze strony Niemiec i innych państw. - Polska nie musi robić kroku wstecz, bo to my przestrzegamy zasad, a nie Unia – mówi nam polityk PiS.

Zastępca Jarosława Gowina w partii Porozumienie, wiceszef MON Marcin Ociepa - uczestnik wtorkowego spotkania przy Nowogrodzkiej - przedstawia stanowisko bliższe myśleniu PIS. - Nie ugniemy się w kwestii unijnych negocjacji budżetowych, bo tu chodzi o zasady. Trzeba być przygotowanym na wszystkie opcje, także na weto i jego konsekwencje - mówi Ociepa.

Jeden z rozmówców WP opowiada: - Na spotkaniu Rady Koalicji założono najgorszy scenariusz: że unijni decydenci nie zmienią na najbliższym szczycie UE swojej postawy. Wtedy - razem z Węgrami - trzeba będzie weta użyć. Premier Morawiecki ma tu pełne wsparcie całej koalicji. Sam Jarosław Kaczyński ani przez sekundę nie "rozwadniał" stanowiska w tej sprawie. A premier potwierdzał wszystko to, o czym mówił prezes.

Mateusz Morawiecki jak Viktor Orban? Miażdżące porównanie Grzegorza Schetyny

Szczyt UE. Wcześniej możliwa kolejna narada w koalicji Zjednoczonej Prawicy

- Zgodziliśmy się, że obrona suwerenności, zarówno politycznej, jak i ekonomicznej, jest istotna. Zgodziliśmy się też w tym, że Unia Europejska nie może działać poza traktatami i nie może łamać prawa, które sama ustanowiła i które ją obowiązuje - mówił dziennikarzom po spotkaniu Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Jak dodał jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego: - Będziemy oczywiście chcieli uniknąć weta, jeżeli będzie to możliwe - to znaczy, jeżeli zostaną wycofane te pomysły, które są kierowane pod adresem Polski i Węgier.

W sprawie postawy prezesa PiS wobec unijnych instytucji wątpliwości nie mają eksperci. - Jarosław Kaczyński jest absolutnie zdolny do weta. Bardzo poważnie to rozważa, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Kaczyński zakłada, że trzeba zmusić Unię do wycofania się w ogóle z kwestii praworządności i ogłosić to jako wielki sukces, stwierdzić, że oto "rzuciliśmy na kolana Berlin i Brukselę". Kaczyński potrzebuje takiego sukcesu "wewnętrznego", by pokazać, że "my jesteśmy twardzi", w przeciwieństwie do "mięczaków" z opozycji - mówi Wirtualnej Polsce prof. Antoni Dudek, politolog UKSW.

Jak dodaje rozmówca WP: - Obserwowałem uważnie, jak Unia Europejska postępowała z artykułem 7 wobec Polski To się ciągnęło przez kilka lat. I to był taki pokaz nieudolności, żałosności ze strony UE… I Kaczyński cały czas tym grał, przekonany, że nic nam nie zrobią. No i nie zrobili. Prezes PiS dziś liczy na to samo, na obłość Unii, niezdolność do działania. Poza tym Unia wciąż jest w cieniu brexitu, unijni politycy panicznie boją się powtórki. Dlatego sądzę, że idea łączenia funduszy z praworządnością ostatecznie upadnie.

Chcieliśmy o tę kwestię - a także przebieg posiedzenia Rady Koalicji - zapytać rzecznika rządu Piotra Müllera, ale minister niestety nie odpowiedział na nasze pytanie w tej sprawie.

Do kolejnego spotkania "na szczycie" Zjednoczonej Prawicy może dojść jeszcze na początku przyszłego tygodnia. Szczyt Rady Europejskiej ws. budżetu UE planowany jest na 10-11 grudnia.

Budżet UE i możliwe weto. Spory w koalicji

Politycy Solidarnej Polski nie ukrywają, że nie są zadowoleni z tego, jak premier Mateusz Morawiecki rozegrał lipcowy szczyt Unii Europejskiej (o sporze na tym tle pisaliśmy m.in. tutaj). Gdy latem szef rządu prowadził negocjacje na najwyższym szczeblu w Brukseli ws. budżetu UE, "ziobryści" domagali się od premiera twardego weta ws. powiązania wypłaty funduszy europejskich z mechanizmem praworządności w państwach członkowskich.

Morawiecki weta nie użył. Twierdził, że - w tamtym momencie - byłoby to polityczno-dyplomatyczne samobójstwo. I że ustalenia szczytu lipcowego są "nieszkodliwe", a sam mechanizm - "rozwodniony". "Ziobryści" wyraźnie podkreślali: - Premier popełnia błąd.

Politycy Solidarnej Polski zaznaczają, że ich aktywność i wzywanie do weta wynika z faktu, że jeszcze w lipcu - podczas wewnętrznych rozmów - premier ich zdaniem miał wskazywać, że rozporządzenie nie jest groźne, środki finansowe Polsce nie będą odbierane, bo owo rozporządzenie ma dotyczyć jedynie walki z konkretnymi nadużyciami w wydatkowaniu funduszy. - My od początku wskazywaliśmy, że jest inaczej, co okazało się niestety prawdą - mówi polityk Solidarnej Polski.

Budżet UE. Zbigniew Ziobro grozi koalicjantom. Stanowcza reakcja Marcina Horały

Dziś politycy PiS mimo to mają pretensje do "ziobrystów". - Zbyszek nie powinien dyktować premierowi, co ma robić. A tak to przez ostatni czas wyglądało - twierdzi jeden z polityków PiS. Jak mówi, lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości kolejny raz wykorzystuje sytuację, by "podkopać" pozycję Mateusza Morawieckiego.

Polityk PiS nawiązuje przy tym do słów samego ministra sprawiedliwości, który przestrzegał tydzień temu, że jeśli weta nie będzie, to on i jego ludzie "całkowicie utracą zaufanie" do szefa rządu - "ze wszystkimi tego konsekwencjami".

Jednak - jak słyszymy - żadnych większych sporów podczas wtorkowej narady liderów koalicji Zjednoczonej Prawicy tym razem nie było. - Emocje w obozie udało się uspokoić - twierdzą nasi rozmówcy.