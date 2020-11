Budżet UE. Polski rząd stawia jasne warunki

Polski rząd - jak słyszymy - jest gotów przyjąć pewne rozwiązania dotyczące tzw. praworządności, ale tylko w odniesieniu do mocno skonkretyzowanego kryterium. Obecne propozycje szefowej Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego są dla władz PiS nie do przyjęcia.

Polskie władze mogą zgodzić się na zawieszenie wypłaty funduszy unijnych tylko w przypadku, kiedy nastąpi "bezpośrednie zagrożenie dla budżetu UE" i - co ważne - zostanie to udowodnione przez Komisję Europejską. Rząd PiS - jak mówią nieoficjalnie politycy partii rządzącej - może zgodzić się na kontrolę tzw. praworządności, ale wyłącznie w zakresie formuły wydawania funduszy - a kontrolę nad tym sprawowałby Trybunał Obrachunkowy. O takim scenariuszu mówi wprost m.in. były szef MSZ i europoseł PiS Witold Waszczykowski.

Polski rząd ponadto chce, by to Rada Europejska miała wpływ na ostateczne decyzje o ewentualnym zablokowaniu funduszy unijnych dla danego kraju. Jednomyślność w tym gremium - gdzie decydują szefowie rządów państw członkowskich - ma być warunkiem fundamentalnym.

Stanowisko Polski podziela węgierski rząd. Dzień przed rozmową z premierem Morawieckim, premier Orbán zaapelował do Niemiec o niewiązanie budżetu z praworządnością. Jednocześnie wysłał sygnał, że ostatecznie "uda się doprowadzić do porozumienia i Unia wyjdzie z impasu”. Orbán mówił też o kilku scenariuszach, które pozwolą na to, by o praworządności "decydowało prawo, a nie polityczna większość". Na tym też zależy polskiemu premierowi.