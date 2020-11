PiS przekonuje: weto to nie "polexit". Co zrobi Jarosław Kaczyński?

- On jest absolutnie zdolny do weta. Bardzo poważnie to rozważa. Kaczyński zakłada, że trzeba zmusić Unię do wycofania się w ogóle z kwestii praworządności i ogłosić to jako wielki sukces, stwierdzić, że oto "rzuciliśmy na kolana Berlin i Brukselę". Kaczyński potrzebuje takiego sukcesu "wewnętrznego", by pokazać, że "my jesteśmy twardzi", w przeciwieństwie do tych "mięczaków" z opozycji – uważa prof. Antoni Dudek, politolog UKSW.