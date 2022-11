Sensacyjne doniesienia. "Zachód przekazał Putinowi warunki kapitulacji"

Zdaniem rosyjskiego politologa, Zachód miał przedyskutować propozycję z władzami w Kijowie. Dopiero wtedy propozycja miała trafić do Putina, który miał odnieść się do niej pozytywnie. Jak twierdzi Sołowiej, jeżeli ataki rakietowe na krytyczną infrastrukturę w Ukrainie nie ustaną, oznacza to, że Putin nie akceptuje przedstawionych warunków.