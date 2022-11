Miedwiediew apeluje do Rosjan: nie panikujcie, wszystko wróci do domu

Decyzja ministra obrony Siergiej Szojgu o wycofaniu rosyjskich wojsk z Chersonia jest niezrozumiała dla wielu Rosjan. Szczególnie dla tych, którzy popierają inwazję na Ukrainę i są przekonani o tym, że armia ich kraju jest najlepsza na świecie. To do nich zwrócił się wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew, apelując, by nie panikowali. Przekonuje też, że "wszystko wróci do domu".