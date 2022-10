Generał o "zębach smoka". Złe wiadomości dla Ukrainy

- Ukraińcy muszą przygotować warunki do kolejnej ofensywy. To raczej nie będzie perspektywa tygodnia czy dwóch. Rosjanie z kolei wykorzystają ten czas do przygotowania okopów, prawdopodobnie by zająć pozycje na zimę. Ostatnio mówi się, że Ukraińcy mogą uderzyć w kierunku Tokmaku, ale patrzę na to bez nadmiernego optymizmu. - podsumowuje.