Brejza nie jest już posłem. Jedzie do europarlamentu

Po tym, jak 13 grudnia Radosław Sikorski objął funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska, musiał on złożyć mandat europosła. Drugi wynik na liście Koalicji Europejskiej w okręgu nr 2 w wyborach w 2019 roku zdobył Krzysztof Brejza, więc to on objął mandat.