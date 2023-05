Rakieta i tajne spotkanie. Gawkowski ujawnił szczegóły RBN-u

- Podkreślam tylko to, że siedzieli obok siebie i wykazywali wobec siebie pełne zaufanie. Widziałem zaufanie ministra Błaszczaka do szefa sztabu generalnego i jestem w stanie z tego zachowania wywnioskować, co nie jest złamaniem żadnej klauzuli, że dzisiaj jeden kłamie. W związku z tym, że jeden kłamie, stawiam mocną tezę, że tym, który kłamie, jest minister obrony narodowej. Jeżeli coś by było nie tak, sytuacja byłaby skonfrontowana w inny sposób, to widzielibyśmy nadużycie zaufania - komentował Krzysztof Gawkowski.