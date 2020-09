Białoruś. Polacy boją się konfrontacji? Komentarz Jacka Bartosiaka

Dr Jacek Bartosiak, ekspert ds. geopolityki i geostrategii (strategyandfuture.org): Jest, ale nie tyle groźny jest Aleksander Łukaszenka, co kryzysowa sytuacja. Ona wynika z tego, że Rosjanie uważają Białoruś za swoją niezbywalną strefę wpływów. Terytorium Białorusi jest kluczem do bezpieczeństwa Rosji oraz do posiadania wpływów na Nizinie Środkowoeuropejskiej, a tym samym udziału przez Rosję w polityce europejskiej.