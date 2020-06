Koronawirus. Miliardy dla Polski to zabieg taktyczny? "FAZ": Bruksela chce wbić klin

Koronawirus. Fundusz odbudowy. Merkel ma wątpliwości

Według wyliczeń brukselskiego think tanku Bruegel i Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW) do największych beneficjentów należą też Rumunia i Łotwa, zaś Włochy i Hiszpania są w środku stawki. Najmniej korzystają zaś w takim ujęciu Belgia, Francja i Irlandia.

Koronawirus. Pieniądze dla Polski to zabieg taktyczny?

"Doświadczeni eksperci od budżetu w Komisji Europejskiej mówią nieoficjalnie, że w Brukseli z pieniędzmi zawsze jest tak samo. Najpierw rozważa się, kto powinien dostać pieniądze, a potem szuka się odpowiedniego klucza, aby to uzasadnić. To, że Polska ma dostać tak dużo pieniędzy, może mieć właściwie przede wszystkim taktyczne przyczyny. Komisja chce w ten sposób wbić klin w kraje Grupy Wyszehradzkiej" - stwierdza niemiecki dziennik.

"Tak czy owak, trudno będzie zasadniczo zmienić klucz podziału środków, twierdzą źródła w Komisji. W końcu wszystko niechybnie prowadziłoby do tego, by zabrać coś krajom takim, jak Polska, co sprowokowałoby nowe protesty i utrudniłoby szybkie porozumienie. Do tego dochodzi zasadniczy problem, że straty dla gospodarki w poszczególnych krajach wskutek koronakryzysu są w tej chwili trudne do oszacowania, co przyznaje rząd federalny" - pisze publicysta zza Odry.