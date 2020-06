Koronawirus. Mateusz Morawiecki przed Radą Europejską chce "nowego Planu Marshalla"

Mateusz Morawiecki: Kryzys dopiero się rozpoczyna

Mateusz Morawiecki pisze, że mamy obecnie do czynienia z największym kryzysem gospodarczym od zakończenia II wojny światowej. Kryzysem, który dopiero się rozpoczyna i jest wywołany epidemią koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie. Przytacza dane Światowej Organizacji Handlu z których wynika, że w skutek tego handel światowy w 2020 roku obniży się o od ponad 10 proc do nawet 32 proc. W ocenie polskiego premiera potrzebny jest zatem silny impuls inwestycyjny w Unii Europejskiej.

Jego zdaniem trafnie można tę propozycję porównać do nowego "Planu Marshalla". Jednak warunkiem jego powodzenia jest to, że "2/3 tych środków będą to granty dla państw, a 1/3 to niskooprocentowane pożyczki ".

Mateusz Morawiecki: niezbędne uszczelnienie systemu podatkowego

Mateusz Morawiecki zwraca też uwagę, że niezbędne jest uszczelnienie europejskiego systemu podatkowego. Przytacza on dane z których wynika, że 40 proc. przychodów międzynarodowych koncernów trafia do rajów podatkowych, co stanowi ogromną kwotę około 700 mld dolarów rocznie. W globalnej skali oznacza to pomniejszenie podatku dochodowego o 10 proc., co stanowi 200 mld dolarów każdego roku. W dużej mierze traci też na tym cała Wspólnota. Morawiecki wylicza, że uszczelnienie systemu podatkowego dałoby wpływy do budżetu EU na poziomie 170 mld euro.