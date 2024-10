Wezwanie i znów nic. Mówią o karze dla b. szefa CBA

- To drugie niestawiennictwo świadka. W mojej ocenie mamy do czynienia z uporczywością - stwierdziła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Zaproponowała złożenie wniosku do sądu okręgowego o karę pieniężną dla Ernesta Bejdy oraz o doprowadzenie go na kolejne posiedzenie.