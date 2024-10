Członkowie komisji zagłosowali. Jest decyzja ws. Ziobry

"Potem zostanie doprowadzony"

Magdalena Sroka zapowiedziała, że kolejny termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry będzie zaplanowany na początek listopada. Tomasz Trela stwierdził, że to skandaliczne, że Ziobro posługuje się takimi metodami tuż przed komisją śledczą. - Kolejny termin jest 4 listopada. Jeżeli nie przyjdzie, będzie kolejny. Ale to już będzie ostatni, kiedy my go tu będziemy wzywać. Potem przestrzegając wszystkich procedur zostanie doprowadzony jak każdy inny obywatel - zapowiedział.