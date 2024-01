Będzie kolejna wojna z Pałacem? Spór o członków PKW

- Są co do tego wątpliwości. Dlaczego najliczniejszy klub PiS, liczący 189 posłów, ma tylko dwa miejsca, czyli tyle samo co liczący 156 osób klub KO, i dlaczego trzy kluby: PSL, Polska 2050, Lewica liczące łącznie 91 posłów, mają łącznie trzech przedstawicieli w PKW? Zdaniem prezydenta obecny układ może być niezgodny z przepisami. Chcemy wyjaśnień, z czego ten podział wynika, czy to zostało uzgodnione w ramach prezydium Sejmu, czy w inny sposób - wyjaśnia "DGP" osoba z otoczenia prezydenta.