Będzie koalicja? Polska 2050 i PSL się dogadały

Oba ugrupowania zamierzają wystartować jako koalicja, a to oznacza, że potrzebują przekroczyć 8-procentowy próg wyborczy, by wprowadzić posłów do Sejmu. Według sondażu United Survyes dla Wirtualnej Polski z początku kwietnia, koalicja Polski 2050 i PSL mogłaby liczyć na 14,9 proc. głosów, co dałoby jej 73 mandaty.