Beata Szydło z nowym stanowiskiem? Jest komentarz byłej premier. "Prostuję, żeby nie było niepotrzebnego zamieszania"

Pełnomocnik do spraw wyborów samorządowych - taką propozycję miała usłyszeć Beata Szydło od Mateusza Morawieckiego. Informację zdementowała już jednak sama zainteresowana. "Pozostaję wicepremierem, a nie pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych. Pozdrawiam wszystkich w duchu rekonstrukcyjnym" - napisała na Twitterze. Co jeszcze wiadomo o zmianach w rządzie?

Beata Szydło z nową funkcją

Beata Szydło pozostanie wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego, ale otrzyma nową funkcję - dowiedziało się Radio ZET. Według najnowszych ustaleń, ma zostać pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych.

Pozostanie byłej premier w rządzie to wynik porozumienia zawartego przez Mateusza Morawieckiego z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Szydło dementuje i dodaje: pozdrawiam wszystkich w duchu rekonstrukcyjnym

Ale Beata Szydło już skomentowała informacje Radia ZET. "Prostuję, żeby nie było niepotrzebnego zamieszania - pozostaję wicepremierem, a nie pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych. Pozdrawiam wszystkich w duchu rekonstrukcyjnym:)" - napisała na Twitterze.

Rekonstrukcja rządu. Kto zostanie, a kto się pożegna?

Premier Mateusz Morawiecki podpisał już wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie i powołanie nowych ministrów. Informację potwierdził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Dokumenty w tej sprawie zostały już złożone u szefowej KPRP.

Jedną z osób, która niemal na pewno pożegna się ze swoich stanowiskiem jest Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski, za którego typuje się Jacka Czaputowicza, sekretarza stanu w MSZ. Wysoko stoją też szanse obecnego wiceministra Konrada Szymańskiego.

Błaszczak za Macierewicza, Streżyńska na wylocie

Prezydent naciska również na usunięcie Antoniego Macierewicza, z którym jest skonfliktowany od dłuższego czasu. Miałby go zastąpić Mariusz Błaszczak, dotychczasowy szef MSWiA. Wolny wakat na tym stanowisku objąłby wtedy Joachim Brudziński, który obecnie pełni funkcję wicemarszałka Sejmu.

Na wylocie jest również Anna Streżyńska. Minister Cyfryzacji zostanie zastąpiona prawdopodobnie przez Krzysztofa Szuberta, sekretarza stanu w ministerstwie. Niewykluczone, jest również, że to stanowisko obejmie Piotr Nowak, wiceminister finansów.