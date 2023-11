"Bardzo im się pali". Poseł KO ujawnia kulisy kontroli w ministerstwie

Czy plan zmian mediów publicznych zna Trzecia Droga? Rzecznik PSL Miłosz Motyka tego nie zdradza. Ocenia za to ruch ministra Glińskiego. - Zapewniam, że to nie przeszkodzi we wprowadzaniu zmian w TVP, czym zajmie się nowa większość. Zrobimy to szybko i zdecydowanie, zmiany są praktycznie gotowe, będziemy przygotowani - mówi nam Motyka.