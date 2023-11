"Nie znam tematu", "proszę pytać ministra". PiS unika pytań o ruch Glińskiego, opozycja ma plan

"Nowy minister da sobie z tym radę"

Co na ruch Piotra Glińskiego przedstawiciele innych formacji? I czy to psuje ich plany na zmiany? - Nie mam żadnych wątpliwości, że to, co próbuje zamurować pan Gliński, zawsze można odmurować. On pokazuje, jak PiS zamierza kurczowo trzymać się władzy - mówi Wirtualnej Polsce wiceszefowa klubu KO Katarzyna Lubnauer.