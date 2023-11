Gliński wnioskuje ws. TVP. Jan Dworak: Intencja jest ewidentna

- Paradoksalnie w ten sposób minister Piotr Gliński potwierdza, że można postawić spółkę w stan likwidacji. Co - zdaniem niektórych prawników - było wątpliwe. Minister de facto rozstrzygnął na własną niekorzyść spór o to, czy można stawiać spółki TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji - mówi nam inny były prezes TVP - Juliusz Braun. Jak przyznaje, jest to dla niego "zaskakujące".