W co gra Orban? Politolog komentuje ruch premiera Węgier

Prof. Bogdan Góralczyk w rozmowie z Wirtualną Polską komentując decyzję rządu Orbana mówi, że "jest to sytuacja absolutnie bezprecedensowa". - Niech żyje Wyszehrad, niech żyje spójność Unii Europejskiej. Myślę, że prawnicy będą mieli ból głowy. Władze węgierskie podjęły decyzję polityczną, twardą. Ogłosił to rzecznik Viktora Orbana. Sprawa jest z punktu widzenia Polski bardzo trudna, bo pan Romanowski na terenie Węgier jest nie do ruszenia mimo ENA. Co zrobią władze polskie i unijne? Są same znaki zapytania - mówi politolog.

Prof. Góralczyk pytany o to, jak Polska powinna zareagować na ruch Orbana, odpowiada, że jest obóz prezydencki i rządowy. - Nie ma jednej Polski. Sytuacja jest bezprecedensowa. Nie powinniśmy się ograniczać tylko do słów. To jest czas na czyny. To jest ogromny papierek lakmusowy, czy Unia Europejska jeszcze potrafi coś wyegzekwować, czy to Orban dyktuje warunki - dodaje politolog i zaznacza, że to właśnie przez Orbana Trump może dyktować warunki Unii Europejskiej. To są bardzo poważne sprawy i dotknęły akurat bezpośrednio nas - kończy.