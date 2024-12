Romanowski straci pensję posła. Jest komentarz Szymona Hołowni

W ten sposób Szymon Hołownia odniósł się do informacji, że Marcin Romanowski otrzymał azyl na Węgrzech. Co ciekawe, jako pierwszy wiadomości o azylu podały węgierskie media - cytując szefa kancelarii premiera Victora Orbana. Dopiero kilkadziesiąt minut później takie same informacje przekazał pełnomocnik Marcina Romanowskiego - Bartosz Lewandowski.