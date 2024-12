Romanowski wystąpił w TV Republika. "Zdecydowałem się na emigrację"

- Były obiektywne przesłanki potwierdzone przez lekarza sądowego, gdzie rzeczywiście nie mogłem się stawić z powodów po zdrowotnych . Nie dlatego, że tam było do czynienia z jakąś nadzwyczajną operacją nagłą, tylko to był po prostu planowy zabieg, który okazał się w swych konsekwencjach zupełnie nieoczekiwanych skutkach ubocznych - tłumaczył Romanowski początek swoich kłopotów.

- Ja dotychczas zgłaszałem się na wszystkie wezwania do prokuratury, natomiast ten ciąg bezprawia, naruszeń przepisów, przestępstw popełnianych w tej mojej sprawie nie tylko wobec mnie przecież, ale wobec księdza Michała, pani Karoliny, Urszuli, no, musiał mieć jakiś swój swój koniec - tłumaczył Romanowski.

- No ja lubię powtarzać takie sformułowanie mojego ulubionego sędziego Sądu Najwyższego, Stanów Zjednoczonych, Olivera, Holendra, który mówił, że nawet pies potrafi odróżnić kopniaka od przypadkowego nadepnięcia, że rzeczywiście w systemie prawnym mogą zdarzać się błędy, ale w tym wypadku to nie były te przypadkowe błędy, tylko jawne, bezczelne, ordynarne przestępstwa - przekonywał.

Dodał, że to była trudna decyzja, żeby zdecydować się na emigrację . - Ale wydaje mi się, że sprawę dojrzewania już do takiej sytuacji, że wymagają jednak kroków takich bardziej odważnych, bardziej zdecydowanych, trudniejszych, ale jednocześnie skuteczniejszych właśnie w tym wymiarze obrony Polski - tłumaczył.

Podkreślał, że wszystko robi dla Polski. Ale trochę też na przekór rządzącym. To trochę taki skok na głęboką wodę i dla mnie, nie ukrywam, ale też takim taką myślą było, że jeżeli ci ludzie tak mocno chcą zobaczyć posła opozycji z obozu patriotycznego w areszcie, to być może właśnie jest to sygnał, żeby im na to nie pozwolić, żeby nie dać im tej satysfakcji, aby mogli oglądać właśnie wyprowadzonego w kajdankach posła opozycji - powiedział.