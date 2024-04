"Jesteśmy kwita". Zdumiewające oświadczenie Iranu

Abdollahijan zapewnił jednak, że jeżeli Izrael zdecyduje się na podjęcie działań, które mogłyby zaszkodzić interesom Iranu, to reakcja Teheranu "będzie natychmiastowa i na maksymalnym poziomie". - Ale jeśli do tego nie dojdzie, to jesteśmy kwita. Sprawa zakończona - dodał. Reuter zauważa, że Abdollahijan starał się pomniejszyć znaczenie incydentu.