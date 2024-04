Strach w Lublinie. Ludzie nawzajem się ostrzegają

- Naraz usłyszałem taki huk. Jak otworzyłem drzwi, to myślałem, że powietrze mnie wyciągnie na korytarz. Jeden płomień, dym, nie miałem drogi wyjścia, musiałem się do domu cofnąć - opowiadał we wtorek WP Stanisław Staszków, mieszkaniec bloku przy ul. Kiepury.