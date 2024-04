Wywołał awanturę w Izraelu. Minister wykorzystany przez Iran

Odwet Izraela

W piątek rano media informowały o odgłosach eksplozji w dwóch rejonach Iranu oraz o ataku na bazę sił przeciwlotniczych w Syrii. W oficjalnych komunikatach władz i armii irańskiej nie pojawiły się jednak oskarżenia wobec Izraela. Zamiast tego, podawano w wątpliwość izraelską odpowiedzialność za atak, co - jak zauważył portal Times of Israel - sugeruje, że również Teheran nie dąży do eskalacji konfliktu.