"Ardan żyje w świecie, w którym źli ludzie spiskują przeciwko niemu". Politycy oceniają ruch byłego ministra z PiS

Były minister rolnictwa nie zdołał też stanąć na czele nowej formacji, którą od początku do końca sam by zbudował. Jak sam dziś przyznaje, zaprosili go do niej inni. - Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Obrony Polaków, dawni działacze opozycji demokratycznej zaprosili mnie do tej partii. Partia będzie jednym z elementów integracji prawicy - mówił w Polskim Radiu, odnosząc się do informacji o zarejestrowaniu Wolności i Dobrobytu.