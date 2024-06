Były minister rolnictwa w rządzie PiS Jan Krzysztof Ardanowski odchodzi z klubu. Chce stworzyć nową inicjatywę

Mówił też, że wyborców powinien przeprosić nie tylko Mateusz Morawiecki, ale również Jarosław Kaczyński. Narzekał również na działania partii, które pozbywają jej zdolności koalicyjnych. - Jeśli nie będzie zmiany władzy, zmiany lidera, to grozi nam katastrofa. Jeśli chcemy poważnie myśleć o powrocie do władzy za cztery, czy osiem lat, to musi tworzyć zdolności koalicyjne, bez tego możemy nie wrócić do władzy - zastrzegał Ardanowski.