"Dziecięce podejście prezesa". Ardanowski ostro o Kaczyńskim

- Ta piątka dla zwierząt to był jakiś koń trojański. To była próba skłócenia Zjednoczonej Prawicy. To jest również oszukanie Kaczyńskiego i jego otoczenia, i wprowadzenie pewnych rozwiązań wykorzystujących trochę empatię, trochę takie dziecięce podejście do zwierząt ze strony prezesa. Mówię to bardzo otwarcie, również po rozmowie z nim - powiedział.