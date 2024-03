Poseł PiS grzmi. "Jarosław Kaczyński powinien przeprosić"

Mateusz Morawiecki opublikował w środę krótki klip w mediach społecznościowych. Odniósł się w nim do protestu rolników. - Tam, gdzie was zawiedliśmy, przepraszam. Jeśli mogliśmy zrobić coś więcej przy kryzysie z ukraińskimi produktami, to usiądźmy i rozmawiajmy - stwierdził były premier.