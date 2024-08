Ardanowski o tym, co usłyszał od Kamińskiego. Padły mocne słowa

- Ja wtedy powiedziałem Kamińskiemu wprost: pokaż mi jakiekolwiek dokumenty, które by wskazywały, że prezes spółdzielni Romańczuk, który w tym czasie był senatorem PiS i wiceministrem rolnictwa, jest człowiekiem nieuczciwym. Pokaż mi cokolwiek, ja się od niego odwrócę. Skoro nic nie masz, to ja go uważam za człowieka uczciwego - relacjonował Ardanowski. Jak dodał, usłyszał na to: - Nie podskakuj, bo na ciebie, k**** nic nie mamy, ale jak trzeba, to znajdziemy.