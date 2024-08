Mentzen zaprasza byłego posła PiS. "Bardzo by się przydał"

Mentzen powiedział, że rozmawiał z Ardanowskim i bardzo sobie go ceni. Odnosząc się do jego planu, zwrócił uwagę, że w PiS-ie był przez ponad 20 lat. - On się nauczył życia na takim wielkim lotniskowcu, a żeby założyć nową partię, to trzeba trochę bardziej, jak taki pirat na początku działać. On wydaje się, że tego nie potrafi - stwierdził lider Konfederacji.