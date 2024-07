Jan Krzysztof Ardanowski odchodzi z PiS. Jego plan jednak nie wypalił. "Nikt nie chce przejść"

Co więcej, były minister rolnictwa może zrezygnować z powoływania własnego koła poselskiego (do którego musi należeć co najmniej trzech posłów), a zamiast tego dołączyć do koła Kukiz’15/Demokracja Bezpośrednia. Wtedy ewentualnie koło mogłoby zmienić nazwę (Ardanowski chciał, by jego partia nazywała się "Wspólna Polska").